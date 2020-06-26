Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 242.541 3,27
BIST SINAİ 147.396 1,09
BIST GIDA, İÇECEK 152.515 1,45
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
26.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|242.541
|3,27
|BIST SINAİ
|147.396
|1,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|152.515
|1,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.540
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.919
|1,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.712
|0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|100.820
|1,22
|BIST METAL ANA
|245.320
|1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|188.248
|1,47
|BIST MADENCİLİK
|127.335
|0,10
|BIST HİZMETLER
|105.288
|0,81
|BIST ELEKTRİK
|5.642
|1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|147.386
|1,00
|BIST TURİZM
|15.918
|0,86
|BIST TİCARET
|329.653
|0,42
|BIST İLETİŞİM
|42.012
|0,92
|BIST SPOR
|75.560
|1,22
|BIST İNŞAAT
|116.849
|1,11
|BIST MALİ
|122.474
|0,95
|BIST BANKA
|130.330
|0,87
|BIST SİGORTA
|461.535
|-0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.354
|3,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.310
|1,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.873
|0,86
|BIST TEKNOLOJİ
|150.575
|0,86
|BIST BİLİŞİM
|48.993
|1,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|78.339
|1,68
Kaynak: AA