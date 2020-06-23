Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 247.176 0,49
BIST SINAİ 148.076 1,12
BIST GIDA, İÇECEK 153.105 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:19
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|247.176
|0,49
|BIST SINAİ
|148.076
|1,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.105
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.183
|1,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.817
|2,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.145
|1,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|101.901
|0,68
|BIST METAL ANA
|244.418
|1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.953
|1,75
|BIST MADENCİLİK
|129.670
|0,05
|BIST HİZMETLER
|104.718
|0,87
|BIST ELEKTRİK
|5.419
|1,75
|BIST ULAŞTIRMA
|149.520
|0,58
|BIST TURİZM
|16.000
|3,31
|BIST TİCARET
|326.914
|0,91
|BIST İLETİŞİM
|41.974
|1,92
|BIST SPOR
|73.987
|-2,46
|BIST İNŞAAT
|117.338
|-2,35
|BIST MALİ
|124.211
|0,20
|BIST BANKA
|133.631
|-0,32
|BIST SİGORTA
|459.715
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.687
|1,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.781
|0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.156
|0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|152.707
|0,45
|BIST BİLİŞİM
|48.714
|0,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|78.378
|0,03
Kaynak: AA