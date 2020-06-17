Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 254.014 3,38
BIST SINAİ 143.030 0,28
BIST GIDA, İÇECEK 151.525 0,68
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|254.014
|3,38
|BIST SINAİ
|143.030
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|151.525
|0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.322
|-0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.486
|0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.309
|0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|96.263
|0,29
|BIST METAL ANA
|235.574
|-0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.662
|1,03
|BIST MADENCİLİK
|124.230
|0,74
|BIST HİZMETLER
|99.356
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|5.307
|-0,31
|BIST ULAŞTIRMA
|148.353
|-0,90
|BIST TURİZM
|15.364
|-1,64
|BIST TİCARET
|313.220
|1,41
|BIST İLETİŞİM
|37.321
|-0,82
|BIST SPOR
|74.733
|2,48
|BIST İNŞAAT
|110.438
|0,08
|BIST MALİ
|119.875
|-0,04
|BIST BANKA
|126.291
|-0,35
|BIST SİGORTA
|456.583
|0,93
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.307
|-0,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.837
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.285
|0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|152.051
|-0,64
|BIST BİLİŞİM
|48.708
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.340
|-0,48
Kaynak: AA