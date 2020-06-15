Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 236.722 3,55
BIST SINAİ 141.068 0,18
BIST GIDA, İÇECEK 146.916 0,70
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
15.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|236.722
|3,55
|BIST SINAİ
|141.068
|0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.916
|0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.263
|1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.187
|1,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.732
|0,41
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.534
|-0,10
|BIST METAL ANA
|235.847
|-0,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|174.761
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|125.383
|3,34
|BIST HİZMETLER
|97.710
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|5.171
|-0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|150.352
|-0,74
|BIST TURİZM
|15.441
|-1,61
|BIST TİCARET
|306.921
|0,62
|BIST İLETİŞİM
|36.464
|0,18
|BIST SPOR
|70.076
|-2,00
|BIST İNŞAAT
|108.764
|3,06
|BIST MALİ
|118.276
|-0,35
|BIST BANKA
|125.197
|-0,78
|BIST SİGORTA
|450.529
|1,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.358
|0,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.330
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.207
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|150.753
|-0,45
|BIST BİLİŞİM
|47.507
|-1,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.559
|1,16
Kaynak: AA