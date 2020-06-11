Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 224.108 1,96
BIST SINAİ 140.762 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 146.509 -0,08
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
11.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|224.108
|1,96
|BIST SINAİ
|140.762
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.509
|-0,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.156
|1,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.186
|-0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.258
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.310
|0,47
|BIST METAL ANA
|239.987
|0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|174.404
|0,33
|BIST MADENCİLİK
|123.272
|0,95
|BIST HİZMETLER
|97.170
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|5.167
|0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|150.169
|-0,59
|BIST TURİZM
|15.928
|3,04
|BIST TİCARET
|304.524
|-0,28
|BIST İLETİŞİM
|36.433
|0,04
|BIST SPOR
|71.795
|-1,14
|BIST İNŞAAT
|104.952
|0,64
|BIST MALİ
|118.436
|-0,30
|BIST BANKA
|125.744
|-0,91
|BIST SİGORTA
|438.308
|0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.417
|-0,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.780
|-0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.408
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|152.080
|0,81
|BIST BİLİŞİM
|47.935
|1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|74.641
|0,49
Kaynak: AA