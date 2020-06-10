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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 219.856 2,49
BIST SINAİ 140.532 0,90
BIST GIDA, İÇECEK 147.002 0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 56.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
10.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:29

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 219.856 2,49
BIST SINAİ 140.532 0,90
BIST GIDA, İÇECEK 147.002 0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 56.097 2,92
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.950 0,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.845 0,64
BIST TAŞ, TOPRAK 94.419 2,15
BIST METAL ANA 239.408 0,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 174.306 1,29
BIST MADENCİLİK 122.807 1,61
BIST HİZMETLER 97.255 0,31
BIST ELEKTRİK 5.146 -0,06
BIST ULAŞTIRMA 151.116 0,68
BIST TURİZM 15.457 4,44
BIST TİCARET 304.820 -0,22
BIST İLETİŞİM 36.535 0,39
BIST SPOR 73.462 1,28
BIST İNŞAAT 104.994 0,84
BIST MALİ 118.868 0,78
BIST BANKA 126.966 0,45
BIST SİGORTA 440.110 2,86
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.035 1,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.911 0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.034 2,76
BIST TEKNOLOJİ 151.281 1,59
BIST BİLİŞİM 47.515 0,48
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 74.849 1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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