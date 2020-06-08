Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 211.586 2,95
BIST SINAİ 140.932 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 147.674 0,59
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
08.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:19
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|211.586
|2,95
|BIST SINAİ
|140.932
|1,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.674
|0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.616
|2,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.902
|0,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.400
|1,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.870
|1,35
|BIST METAL ANA
|242.685
|1,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.669
|1,18
|BIST MADENCİLİK
|119.944
|-0,61
|BIST HİZMETLER
|97.587
|-0,08
|BIST ELEKTRİK
|5.206
|0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|152.597
|0,38
|BIST TURİZM
|15.206
|4,72
|BIST TİCARET
|305.821
|-0,60
|BIST İLETİŞİM
|37.053
|-0,59
|BIST SPOR
|69.690
|5,41
|BIST İNŞAAT
|103.247
|0,94
|BIST MALİ
|119.607
|0,98
|BIST BANKA
|128.829
|0,73
|BIST SİGORTA
|428.286
|0,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.210
|1,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.094
|0,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.076
|2,93
|BIST TEKNOLOJİ
|151.465
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|48.576
|0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.661
|1,06
Kaynak: AA