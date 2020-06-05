Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 205.438 2,27
BIST SINAİ 139.062 0,58
BIST GIDA, İÇECEK 146.400 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
05.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|205.438
|2,27
|BIST SINAİ
|139.062
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.400
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.345
|0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.143
|0,98
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.603
|1,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.896
|-0,24
|BIST METAL ANA
|238.576
|1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.699
|-0,14
|BIST MADENCİLİK
|121.044
|0,22
|BIST HİZMETLER
|98.462
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|5.197
|0,21
|BIST ULAŞTIRMA
|152.087
|0,93
|BIST TURİZM
|14.541
|2,33
|BIST TİCARET
|314.430
|-0,70
|BIST İLETİŞİM
|37.017
|1,70
|BIST SPOR
|66.427
|-2,87
|BIST İNŞAAT
|102.319
|0,60
|BIST MALİ
|117.625
|0,14
|BIST BANKA
|126.500
|0,11
|BIST SİGORTA
|422.242
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.342
|0,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.819
|0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.914
|-0,22
|BIST TEKNOLOJİ
|150.990
|0,35
|BIST BİLİŞİM
|48.556
|-0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.907
|0,41
Kaynak: AA