HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 200.649 -1,75
BIST SINAİ 138.593 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 148.147 0,47
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
04.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:19

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 200.649 -1,75
BIST SINAİ 138.593 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 148.147 0,47
BIST TEKSTIL, DERİ 53.185 1,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.422 -0,58
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.180 -0,10
BIST TAŞ, TOPRAK 93.273 0,45
BIST METAL ANA 236.431 0,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.596 -0,36
BIST MADENCİLİK 122.214 1,02
BIST HİZMETLER 97.458 0,90
BIST ELEKTRİK 5.251 0,15
BIST ULAŞTIRMA 152.270 1,21
BIST TURİZM 14.218 0,83
BIST TİCARET 309.939 1,45
BIST İLETİŞİM 36.319 0,42
BIST SPOR 68.245 -1,96
BIST İNŞAAT 101.788 0,44
BIST MALİ 118.028 0,09
BIST BANKA 126.915 -0,03
BIST SİGORTA 420.376 -0,44
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.591 -0,11
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.142 0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.376 0,67
BIST TEKNOLOJİ 152.390 0,89
BIST BİLİŞİM 48.925 -0,31
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.069 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Ekonomi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Ekonomi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ahmet Tekdal Adnan Menderes Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Tilbe Saran İrem Derici Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Otomobil Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:22:19. #1.15#
title