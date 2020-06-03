Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ203.221-1,55BIST SINAİ138.3770,63BIST GIDA, İÇECEK146.6701,53BIST TEKSTIL, DERİ52.5150,99BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM94.
03.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:19
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|203.221
|-1,55
|BIST SINAİ
|138.377
|0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.670
|1,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.515
|0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.348
|0,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.345
|-0,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.994
|0,17
|BIST METAL ANA
|233.861
|1,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.672
|1,17
|BIST MADENCİLİK
|121.710
|-1,05
|BIST HİZMETLER
|95.408
|0,24
|BIST ELEKTRİK
|5.102
|0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|150.252
|-0,50
|BIST TURİZM
|14.037
|0,43
|BIST TİCARET
|299.173
|0,66
|BIST İLETİŞİM
|36.019
|0,21
|BIST SPOR
|69.524
|-0,33
|BIST İNŞAAT
|101.082
|-0,84
|BIST MALİ
|117.766
|1,01
|BIST BANKA
|126.573
|1,03
|BIST SİGORTA
|422.930
|1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.672
|0,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.722
|1,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.574
|1,17
|BIST TEKNOLOJİ
|151.522
|-0,85
|BIST BİLİŞİM
|49.037
|2,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.420
|1,67
Kaynak: AA