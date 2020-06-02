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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 206.003 -2,71
BIST SINAİ 136.746 0,32
BIST GIDA, İÇECEK 144.408 -0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
02.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 206.003 -2,71
BIST SINAİ 136.746 0,32
BIST GIDA, İÇECEK 144.408 -0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 51.824 0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.462 -0,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.086 0,24
BIST TAŞ, TOPRAK 91.144 0,77
BIST METAL ANA 229.390 0,44
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.772 0,61
BIST MADENCİLİK 121.777 1,51
BIST HİZMETLER 95.034 -0,65
BIST ELEKTRİK 5.040 -0,11
BIST ULAŞTIRMA 151.595 -0,74
BIST TURİZM 13.762 -0,78
BIST TİCARET 296.897 -1,02
BIST İLETİŞİM 35.876 -0,44
BIST SPOR 68.945 1,06
BIST İNŞAAT 101.824 0,03
BIST MALİ 115.677 0,62
BIST BANKA 124.975 0,13
BIST SİGORTA 411.877 -0,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.110 0,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.539 1,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.482 1,47
BIST TEKNOLOJİ 151.547 0,55
BIST BİLİŞİM 47.788 -1,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.448 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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