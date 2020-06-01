Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 209.896 0,53
BIST SINAİ 135.783 1,55
BIST GIDA, İÇECEK 145.383 1,17
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
01.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|209.896
|0,53
|BIST SINAİ
|135.783
|1,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.383
|1,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.297
|1,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.932
|0,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.903
|2,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.448
|0,60
|BIST METAL ANA
|228.372
|1,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.292
|1,84
|BIST MADENCİLİK
|120.686
|0,13
|BIST HİZMETLER
|96.572
|0,77
|BIST ELEKTRİK
|5.041
|0,83
|BIST ULAŞTIRMA
|153.444
|1,54
|BIST TURİZM
|13.811
|0,15
|BIST TİCARET
|304.139
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|36.203
|0,05
|BIST SPOR
|73.577
|7,10
|BIST İNŞAAT
|101.522
|0,29
|BIST MALİ
|114.262
|1,71
|BIST BANKA
|123.958
|1,54
|BIST SİGORTA
|412.825
|0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.960
|1,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.938
|1,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.509
|3,32
|BIST TEKNOLOJİ
|148.296
|2,27
|BIST BİLİŞİM
|48.330
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.570
|0,92
Kaynak: AA