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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 209.896 0,53
BIST SINAİ 135.783 1,55
BIST GIDA, İÇECEK 145.383 1,17
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
01.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:27

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 209.896 0,53
BIST SINAİ 135.783 1,55
BIST GIDA, İÇECEK 145.383 1,17
BIST TEKSTIL, DERİ 51.297 1,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.932 0,88
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.903 2,29
BIST TAŞ, TOPRAK 89.448 0,60
BIST METAL ANA 228.372 1,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.292 1,84
BIST MADENCİLİK 120.686 0,13
BIST HİZMETLER 96.572 0,77
BIST ELEKTRİK 5.041 0,83
BIST ULAŞTIRMA 153.444 1,54
BIST TURİZM 13.811 0,15
BIST TİCARET 304.139 0,61
BIST İLETİŞİM 36.203 0,05
BIST SPOR 73.577 7,10
BIST İNŞAAT 101.522 0,29
BIST MALİ 114.262 1,71
BIST BANKA 123.958 1,54
BIST SİGORTA 412.825 0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.960 1,18
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.938 1,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.509 3,32
BIST TEKNOLOJİ 148.296 2,27
BIST BİLİŞİM 48.330 0,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.570 0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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