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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.838 -3,89
BIST SINAİ 134.982 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 146.932 -1,79
BIST TEKSTIL, DERİ 49.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
28.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:21

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.838 -3,89
BIST SINAİ 134.982 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 146.932 -1,79
BIST TEKSTIL, DERİ 49.700 0,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.459 -1,98
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.802 0,65
BIST TAŞ, TOPRAK 87.697 -1,30
BIST METAL ANA 226.411 -0,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.323 0,65
BIST MADENCİLİK 123.649 2,67
BIST HİZMETLER 93.819 -0,56
BIST ELEKTRİK 4.927 -0,90
BIST ULAŞTIRMA 150.954 1,46
BIST TURİZM 13.687 -3,51
BIST TİCARET 291.858 -1,24
BIST İLETİŞİM 35.578 -0,80
BIST SPOR 62.216 1,13
BIST İNŞAAT 103.476 -0,64
BIST MALİ 111.882 0,43
BIST BANKA 120.441 0,84
BIST SİGORTA 410.324 -1,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.960 -1,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.678 0,39
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.381 -0,25
BIST TEKNOLOJİ 145.376 -1,10
BIST BİLİŞİM 49.010 -3,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.081 -2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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