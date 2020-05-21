Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 240.312 -1,93
BIST SINAİ 132.604 0,40
BIST GIDA, İÇECEK 141.822 0,16
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
21.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|240.312
|-1,93
|BIST SINAİ
|132.604
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.822
|0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.836
|-0,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.433
|0,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.635
|-0,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.231
|-0,35
|BIST METAL ANA
|224.453
|1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.800
|0,36
|BIST MADENCİLİK
|120.978
|1,53
|BIST HİZMETLER
|92.385
|1,61
|BIST ELEKTRİK
|4.965
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|135.146
|1,96
|BIST TURİZM
|14.134
|0,08
|BIST TİCARET
|290.555
|2,04
|BIST İLETİŞİM
|36.365
|1,47
|BIST SPOR
|59.010
|1,63
|BIST İNŞAAT
|101.447
|0,60
|BIST MALİ
|110.070
|0,52
|BIST BANKA
|119.178
|0,24
|BIST SİGORTA
|401.958
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.940
|-0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.470
|0,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.684
|0,68
|BIST TEKNOLOJİ
|145.082
|0,45
|BIST BİLİŞİM
|49.446
|-0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.272
|-2,69
Kaynak: AA