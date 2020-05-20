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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 244.602 3,78
BIST SINAİ 132.170 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 141.631 0,20
BIST TEKSTIL, DERİ 49.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
20.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 244.602 3,78
BIST SINAİ 132.170 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 141.631 0,20
BIST TEKSTIL, DERİ 49.566 1,77
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.262 0,06
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.732 1,13
BIST TAŞ, TOPRAK 90.483 3,66
BIST METAL ANA 222.257 0,54
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.789 0,64
BIST MADENCİLİK 120.368 0,54
BIST HİZMETLER 91.762 0,28
BIST ELEKTRİK 4.982 0,00
BIST ULAŞTIRMA 133.487 0,52
BIST TURİZM 13.819 0,06
BIST TİCARET 290.668 0,18
BIST İLETİŞİM 35.761 0,42
BIST SPOR 57.297 1,03
BIST İNŞAAT 101.819 0,21
BIST MALİ 109.744 0,79
BIST BANKA 119.257 0,30
BIST SİGORTA 395.274 2,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.019 1,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.994 1,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.287 1,67
BIST TEKNOLOJİ 143.721 0,67
BIST BİLİŞİM 49.318 0,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.366 4,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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