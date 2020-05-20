Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 244.602 3,78
BIST SINAİ 132.170 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 141.631 0,20
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
20.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|244.602
|3,78
|BIST SINAİ
|132.170
|0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.631
|0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.566
|1,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.262
|0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.732
|1,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.483
|3,66
|BIST METAL ANA
|222.257
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.789
|0,64
|BIST MADENCİLİK
|120.368
|0,54
|BIST HİZMETLER
|91.762
|0,28
|BIST ELEKTRİK
|4.982
|0,00
|BIST ULAŞTIRMA
|133.487
|0,52
|BIST TURİZM
|13.819
|0,06
|BIST TİCARET
|290.668
|0,18
|BIST İLETİŞİM
|35.761
|0,42
|BIST SPOR
|57.297
|1,03
|BIST İNŞAAT
|101.819
|0,21
|BIST MALİ
|109.744
|0,79
|BIST BANKA
|119.257
|0,30
|BIST SİGORTA
|395.274
|2,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.019
|1,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.994
|1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.287
|1,67
|BIST TEKNOLOJİ
|143.721
|0,67
|BIST BİLİŞİM
|49.318
|0,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|75.366
|4,60
Kaynak: AA