Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.092 -4,87
BIST SINAİ 129.356 -1,29
BIST GIDA, İÇECEK 137.743 -0,67
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
14.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|248.092
|-4,87
|BIST SINAİ
|129.356
|-1,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.743
|-0,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.377
|-0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|91.390
|-1,45
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.729
|-1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.085
|-0,93
|BIST METAL ANA
|220.265
|-1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|152.339
|-1,09
|BIST MADENCİLİK
|119.448
|-0,66
|BIST HİZMETLER
|85.808
|-0,18
|BIST ELEKTRİK
|4.723
|-0,48
|BIST ULAŞTIRMA
|127.661
|-0,35
|BIST TURİZM
|13.032
|-2,21
|BIST TİCARET
|259.604
|1,04
|BIST İLETİŞİM
|34.552
|-1,69
|BIST SPOR
|56.895
|0,14
|BIST İNŞAAT
|101.966
|-0,59
|BIST MALİ
|107.756
|-1,00
|BIST BANKA
|118.438
|-1,48
|BIST SİGORTA
|379.793
|0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|78.216
|-1,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.650
|-0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.768
|-0,44
|BIST TEKNOLOJİ
|140.463
|0,86
|BIST BİLİŞİM
|47.572
|0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.850
|-1,31
Kaynak: AA