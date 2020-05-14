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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.092 -4,87
BIST SINAİ 129.356 -1,29
BIST GIDA, İÇECEK 137.743 -0,67
BIST TEKSTIL, DERİ 46.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
14.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.092 -4,87
BIST SINAİ 129.356 -1,29
BIST GIDA, İÇECEK 137.743 -0,67
BIST TEKSTIL, DERİ 46.377 -0,66
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 91.390 -1,45
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.729 -1,87
BIST TAŞ, TOPRAK 83.085 -0,93
BIST METAL ANA 220.265 -1,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 152.339 -1,09
BIST MADENCİLİK 119.448 -0,66
BIST HİZMETLER 85.808 -0,18
BIST ELEKTRİK 4.723 -0,48
BIST ULAŞTIRMA 127.661 -0,35
BIST TURİZM 13.032 -2,21
BIST TİCARET 259.604 1,04
BIST İLETİŞİM 34.552 -1,69
BIST SPOR 56.895 0,14
BIST İNŞAAT 101.966 -0,59
BIST MALİ 107.756 -1,00
BIST BANKA 118.438 -1,48
BIST SİGORTA 379.793 0,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.216 -1,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.650 -0,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.768 -0,44
BIST TEKNOLOJİ 140.463 0,86
BIST BİLİŞİM 47.572 0,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.850 -1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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