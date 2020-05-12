Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 248.925 4,64
BIST SINAİ 128.249 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 135.976 0,90
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
12.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|248.925
|4,64
|BIST SINAİ
|128.249
|1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.976
|0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.684
|1,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.986
|1,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.222
|1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.198
|0,78
|BIST METAL ANA
|218.093
|0,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|149.793
|0,97
|BIST MADENCİLİK
|115.159
|2,94
|BIST HİZMETLER
|85.070
|1,46
|BIST ELEKTRİK
|4.721
|2,62
|BIST ULAŞTIRMA
|128.011
|-0,58
|BIST TURİZM
|13.264
|2,33
|BIST TİCARET
|253.699
|2,06
|BIST İLETİŞİM
|34.627
|2,19
|BIST SPOR
|56.042
|-0,88
|BIST İNŞAAT
|101.503
|0,19
|BIST MALİ
|107.998
|0,62
|BIST BANKA
|119.362
|0,21
|BIST SİGORTA
|377.005
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.775
|-2,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.488
|1,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.737
|1,35
|BIST TEKNOLOJİ
|134.329
|1,39
|BIST BİLİŞİM
|47.222
|1,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.063
|0,39
Kaynak: AA