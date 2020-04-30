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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 197.551 0,95
BIST SINAİ 130.529 0,08
BIST GIDA, İÇECEK 145.362 -1,51
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
30.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 197.551 0,95
BIST SINAİ 130.529 0,08
BIST GIDA, İÇECEK 145.362 -1,51
BIST TEKSTIL, DERİ 45.691 -1,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.749 0,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.416 1,03
BIST TAŞ, TOPRAK 82.542 2,83
BIST METAL ANA 218.911 -1,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.598 0,89
BIST MADENCİLİK 114.607 0,29
BIST HİZMETLER 87.350 -0,30
BIST ELEKTRİK 4.640 0,87
BIST ULAŞTIRMA 131.295 0,67
BIST TURİZM 12.618 1,31
BIST TİCARET 265.493 -0,86
BIST İLETİŞİM 35.529 -0,36
BIST SPOR 57.286 -0,44
BIST İNŞAAT 101.395 0,16
BIST MALİ 110.964 0,58
BIST BANKA 125.169 0,30
BIST SİGORTA 387.258 0,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.089 -0,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.073 0,91
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.730 0,31
BIST TEKNOLOJİ 134.962 -0,88
BIST BİLİŞİM 46.935 -2,96
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.016 1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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