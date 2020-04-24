Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 170.396 3,95
BIST SINAİ 125.603 0,95
BIST GIDA, İÇECEK 142.216 2,31
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
24.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|170.396
|3,95
|BIST SINAİ
|125.603
|0,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|142.216
|2,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.484
|2,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.363
|2,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.491
|1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|77.311
|0,53
|BIST METAL ANA
|214.753
|-1,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|149.334
|0,11
|BIST MADENCİLİK
|112.786
|2,78
|BIST HİZMETLER
|85.392
|1,14
|BIST ELEKTRİK
|4.256
|4,25
|BIST ULAŞTIRMA
|124.983
|-0,97
|BIST TURİZM
|11.261
|-0,22
|BIST TİCARET
|263.469
|1,88
|BIST İLETİŞİM
|34.825
|0,72
|BIST SPOR
|56.902
|-0,08
|BIST İNŞAAT
|102.272
|-0,37
|BIST MALİ
|107.041
|0,96
|BIST BANKA
|120.692
|1,03
|BIST SİGORTA
|377.865
|5,60
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.501
|-0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.156
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.435
|1,22
|BIST TEKNOLOJİ
|132.360
|0,19
|BIST BİLİŞİM
|47.675
|3,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.849
|-0,96
Kaynak: AA