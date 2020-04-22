Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 164.312 3,60
BIST SINAİ 124.503 1,05
BIST GIDA, İÇECEK 139.739 2,81
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
22.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|164.312
|3,60
|BIST SINAİ
|124.503
|1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.739
|2,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.321
|0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.296
|1,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.418
|1,48
|BIST TAŞ, TOPRAK
|77.366
|0,94
|BIST METAL ANA
|217.973
|-0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|149.166
|0,87
|BIST MADENCİLİK
|109.186
|1,97
|BIST HİZMETLER
|84.926
|1,52
|BIST ELEKTRİK
|4.108
|2,08
|BIST ULAŞTIRMA
|127.065
|0,15
|BIST TURİZM
|11.419
|2,47
|BIST TİCARET
|262.064
|1,43
|BIST İLETİŞİM
|34.343
|2,26
|BIST SPOR
|58.380
|6,63
|BIST İNŞAAT
|102.452
|0,14
|BIST MALİ
|107.163
|1,23
|BIST BANKA
|121.247
|1,06
|BIST SİGORTA
|359.952
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.428
|0,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.185
|1,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.247
|1,80
|BIST TEKNOLOJİ
|131.775
|1,80
|BIST BİLİŞİM
|45.060
|4,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.378
|-0,51
Kaynak: AA