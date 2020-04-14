Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.532 2,93
BIST SINAİ 120.915 1,86
BIST GIDA, İÇECEK 131.399 1,76
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
14.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|142.532
|2,93
|BIST SINAİ
|120.915
|1,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.399
|1,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.889
|2,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.211
|0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.105
|1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.314
|1,60
|BIST METAL ANA
|209.016
|1,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.751
|2,54
|BIST MADENCİLİK
|108.329
|4,37
|BIST HİZMETLER
|82.838
|1,34
|BIST ELEKTRİK
|4.011
|1,19
|BIST ULAŞTIRMA
|136.398
|6,05
|BIST TURİZM
|11.297
|2,04
|BIST TİCARET
|242.735
|0,76
|BIST İLETİŞİM
|33.788
|0,60
|BIST SPOR
|58.743
|6,02
|BIST İNŞAAT
|103.201
|-4,61
|BIST MALİ
|108.946
|1,55
|BIST BANKA
|125.319
|0,88
|BIST SİGORTA
|340.526
|1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.897
|1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.624
|2,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.137
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|123.727
|2,82
|BIST BİLİŞİM
|40.593
|0,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.024
|0,64
Kaynak: AA