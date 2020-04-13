Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.992 2,05
BIST SINAİ 119.238 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 128.704 1,30
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.992
|2,05
|BIST SINAİ
|119.238
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|128.704
|1,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.037
|1,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|82.375
|1,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.788
|-0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.006
|0,60
|BIST METAL ANA
|207.403
|1,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.382
|-0,08
|BIST MADENCİLİK
|103.045
|0,73
|BIST HİZMETLER
|81.464
|1,32
|BIST ELEKTRİK
|3.947
|0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|128.222
|4,84
|BIST TURİZM
|11.090
|2,18
|BIST TİCARET
|241.398
|1,02
|BIST İLETİŞİM
|33.403
|-0,41
|BIST SPOR
|54.167
|2,05
|BIST İNŞAAT
|105.628
|2,60
|BIST MALİ
|107.903
|0,09
|BIST BANKA
|125.435
|-0,63
|BIST SİGORTA
|334.697
|0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.691
|0,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.603
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.806
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|120.905
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|40.705
|2,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.267
|0,69
Kaynak: AA