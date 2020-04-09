Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 131.220 2,75
BIST SINAİ 118.466 1,58
BIST GIDA, İÇECEK 126.955 1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|131.220
|2,75
|BIST SINAİ
|118.466
|1,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.955
|1,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.114
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|82.348
|0,96
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.092
|2,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.785
|0,77
|BIST METAL ANA
|202.764
|0,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.405
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|101.542
|3,95
|BIST HİZMETLER
|79.320
|0,86
|BIST ELEKTRİK
|3.911
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|118.274
|1,98
|BIST TURİZM
|10.545
|1,98
|BIST TİCARET
|234.478
|0,39
|BIST İLETİŞİM
|33.851
|0,42
|BIST SPOR
|52.305
|3,09
|BIST İNŞAAT
|98.918
|1,96
|BIST MALİ
|103.374
|1,64
|BIST BANKA
|118.713
|1,71
|BIST SİGORTA
|319.982
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.658
|0,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.307
|1,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.169
|0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|120.167
|1,85
|BIST BİLİŞİM
|39.140
|3,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.090
|-0,37
Kaynak: AA