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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.397 3,81
BIST SINAİ 118.563 2,88
BIST GIDA, İÇECEK 126.672 2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 38.

07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.397 3,81
BIST SINAİ 118.563 2,88
BIST GIDA, İÇECEK 126.672 2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 38.201 2,94
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 82.958 4,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.116 2,94
BIST TAŞ, TOPRAK 70.237 1,77
BIST METAL ANA 209.712 1,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.957 4,93
BIST MADENCİLİK 97.789 3,42
BIST HİZMETLER 78.374 1,73
BIST ELEKTRİK 4.009 1,82
BIST ULAŞTIRMA 113.918 4,86
BIST TURİZM 10.162 3,33
BIST TİCARET 235.206 0,51
BIST İLETİŞİM 32.790 1,19
BIST SPOR 49.173 9,84
BIST İNŞAAT 99.354 1,33
BIST MALİ 103.157 2,22
BIST BANKA 118.226 2,05
BIST SİGORTA 323.061 0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.468 3,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.358 3,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.963 0,20
BIST TEKNOLOJİ 115.340 2,24
BIST BİLİŞİM 37.924 3,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.083 3,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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