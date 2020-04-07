Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.397 3,81
BIST SINAİ 118.563 2,88
BIST GIDA, İÇECEK 126.672 2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|127.397
|3,81
|BIST SINAİ
|118.563
|2,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.672
|2,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.201
|2,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|82.958
|4,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.116
|2,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.237
|1,77
|BIST METAL ANA
|209.712
|1,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.957
|4,93
|BIST MADENCİLİK
|97.789
|3,42
|BIST HİZMETLER
|78.374
|1,73
|BIST ELEKTRİK
|4.009
|1,82
|BIST ULAŞTIRMA
|113.918
|4,86
|BIST TURİZM
|10.162
|3,33
|BIST TİCARET
|235.206
|0,51
|BIST İLETİŞİM
|32.790
|1,19
|BIST SPOR
|49.173
|9,84
|BIST İNŞAAT
|99.354
|1,33
|BIST MALİ
|103.157
|2,22
|BIST BANKA
|118.226
|2,05
|BIST SİGORTA
|323.061
|0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.468
|3,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.358
|3,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.963
|0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|115.340
|2,24
|BIST BİLİŞİM
|37.924
|3,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.083
|3,70
Kaynak: AA