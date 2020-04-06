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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.052 3,51
BIST SINAİ 114.227 2,42
BIST GIDA, İÇECEK 123.445 2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

06.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.052 3,51
BIST SINAİ 114.227 2,42
BIST GIDA, İÇECEK 123.445 2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 36.996 3,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 76.963 2,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.731 1,36
BIST TAŞ, TOPRAK 68.406 3,42
BIST METAL ANA 204.114 1,65
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.965 4,29
BIST MADENCİLİK 92.231 4,20
BIST HİZMETLER 76.717 1,82
BIST ELEKTRİK 3.894 2,18
BIST ULAŞTIRMA 107.302 3,09
BIST TURİZM 9.776 6,64
BIST TİCARET 233.886 0,91
BIST İLETİŞİM 32.261 1,19
BIST SPOR 44.767 9,93
BIST İNŞAAT 97.226 3,34
BIST MALİ 99.528 1,89
BIST BANKA 114.129 1,62
BIST SİGORTA 320.352 1,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.763 3,11
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 73.989 2,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.450 2,15
BIST TEKNOLOJİ 111.972 2,43
BIST BİLİŞİM 36.131 3,81
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 59.861 4,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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