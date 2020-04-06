Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.052 3,51
BIST SINAİ 114.227 2,42
BIST GIDA, İÇECEK 123.445 2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
06.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.052
|3,51
|BIST SINAİ
|114.227
|2,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.445
|2,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.996
|3,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|76.963
|2,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|96.731
|1,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.406
|3,42
|BIST METAL ANA
|204.114
|1,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|135.965
|4,29
|BIST MADENCİLİK
|92.231
|4,20
|BIST HİZMETLER
|76.717
|1,82
|BIST ELEKTRİK
|3.894
|2,18
|BIST ULAŞTIRMA
|107.302
|3,09
|BIST TURİZM
|9.776
|6,64
|BIST TİCARET
|233.886
|0,91
|BIST İLETİŞİM
|32.261
|1,19
|BIST SPOR
|44.767
|9,93
|BIST İNŞAAT
|97.226
|3,34
|BIST MALİ
|99.528
|1,89
|BIST BANKA
|114.129
|1,62
|BIST SİGORTA
|320.352
|1,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.763
|3,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|73.989
|2,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.450
|2,15
|BIST TEKNOLOJİ
|111.972
|2,43
|BIST BİLİŞİM
|36.131
|3,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|59.861
|4,74
Kaynak: AA