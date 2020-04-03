Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.516 -0,79
BIST SINAİ 111.138 0,38
BIST GIDA, İÇECEK 120.666 -0,16
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
03.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|116.516
|-0,79
|BIST SINAİ
|111.138
|0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.666
|-0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.864
|-0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|76.216
|0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|95.570
|1,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.317
|1,10
|BIST METAL ANA
|199.205
|-0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|128.467
|0,61
|BIST MADENCİLİK
|88.516
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|75.633
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|3.823
|1,26
|BIST ULAŞTIRMA
|104.020
|-0,94
|BIST TURİZM
|9.147
|1,88
|BIST TİCARET
|231.860
|-0,76
|BIST İLETİŞİM
|32.224
|0,85
|BIST SPOR
|41.336
|-5,32
|BIST İNŞAAT
|94.158
|1,48
|BIST MALİ
|97.522
|-0,40
|BIST BANKA
|112.189
|-0,98
|BIST SİGORTA
|316.180
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.410
|0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|72.139
|0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.622
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|109.628
|0,48
|BIST BİLİŞİM
|34.521
|-0,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.930
|-1,91
Kaynak: AA