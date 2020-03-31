Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.658 4,73
BIST SINAİ 107.490 1,45
BIST GIDA, İÇECEK 118.578 0,90
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
31.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.658
|4,73
|BIST SINAİ
|107.490
|1,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.578
|0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.363
|3,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|75.668
|4,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|89.046
|2,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.621
|1,62
|BIST METAL ANA
|196.646
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|124.585
|1,45
|BIST MADENCİLİK
|89.619
|0,13
|BIST HİZMETLER
|75.169
|1,09
|BIST ELEKTRİK
|3.760
|1,84
|BIST ULAŞTIRMA
|104.632
|3,50
|BIST TURİZM
|8.439
|6,14
|BIST TİCARET
|230.402
|0,05
|BIST İLETİŞİM
|31.719
|-0,30
|BIST SPOR
|44.346
|6,03
|BIST İNŞAAT
|94.515
|5,11
|BIST MALİ
|99.858
|1,94
|BIST BANKA
|117.906
|1,74
|BIST SİGORTA
|316.428
|0,99
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.221
|2,57
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|71.705
|2,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.885
|2,32
|BIST TEKNOLOJİ
|110.916
|1,86
|BIST BİLİŞİM
|35.043
|2,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|57.264
|4,72
Kaynak: AA