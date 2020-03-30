Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.783 0,16
BIST SINAİ 104.831 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 116.816 -0,18
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.783
|0,16
|BIST SINAİ
|104.831
|-0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.816
|-0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.936
|-0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.950
|3,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|86.444
|-0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.865
|0,60
|BIST METAL ANA
|190.605
|-0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.801
|-0,58
|BIST MADENCİLİK
|88.173
|-1,07
|BIST HİZMETLER
|74.546
|-0,23
|BIST ELEKTRİK
|3.669
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|100.310
|-3,54
|BIST TURİZM
|7.866
|2,30
|BIST TİCARET
|231.969
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|31.983
|-0,01
|BIST SPOR
|40.071
|-1,08
|BIST İNŞAAT
|90.117
|0,94
|BIST MALİ
|97.777
|-0,13
|BIST BANKA
|115.411
|0,15
|BIST SİGORTA
|310.965
|-0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.824
|-2,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.345
|-0,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.097
|1,15
|BIST TEKNOLOJİ
|108.308
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|33.899
|-2,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.447
|-3,33
Kaynak: AA