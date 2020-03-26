SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.174 4,10
BIST SINAİ 107.275 0,71
BIST GIDA, İÇECEK 121.604 -0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:30
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.174 4,10
BIST SINAİ 107.275 0,71
BIST GIDA, İÇECEK 121.604 -0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.562 2,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 66.790 2,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 88.809 1,69
BIST TAŞ, TOPRAK 61.437 1,29
BIST METAL ANA 198.430 -0,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.178 0,93
BIST MADENCİLİK 90.472 1,47
BIST HİZMETLER 77.181 2,01
BIST ELEKTRİK 3.831 1,48
BIST ULAŞTIRMA 104.344 5,25
BIST TURİZM 7.575 3,95
BIST TİCARET 237.878 1,17
BIST İLETİŞİM 33.658 1,32
BIST SPOR 37.743 8,31
BIST İNŞAAT 92.079 1,08
BIST MALİ 98.643 1,24
BIST BANKA 115.154 0,85
BIST SİGORTA 313.707 -2,76
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.009 0,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 72.526 2,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.914 1,38
BIST TEKNOLOJİ 111.696 2,23
BIST BİLİŞİM 35.578 4,84
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.018 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Sıla Demet Şener Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Can Bartu Tamer Tuna Bülent Uygun Servet Yazıcı Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Wuhan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:30:07. #1.14#
title