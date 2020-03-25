Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.344 1,61
BIST SINAİ 104.838 -0,89
BIST GIDA, İÇECEK 118.348 -0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
25.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.344
|1,61
|BIST SINAİ
|104.838
|-0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.348
|-0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.061
|-1,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.978
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|85.033
|-0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.489
|-0,64
|BIST METAL ANA
|200.132
|-2,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.414
|-2,20
|BIST MADENCİLİK
|87.705
|3,11
|BIST HİZMETLER
|74.882
|-1,28
|BIST ELEKTRİK
|3.742
|-0,40
|BIST ULAŞTIRMA
|96.246
|3,21
|BIST TURİZM
|7.110
|-1,44
|BIST TİCARET
|233.231
|-2,53
|BIST İLETİŞİM
|33.125
|-2,04
|BIST SPOR
|32.924
|2,83
|BIST İNŞAAT
|92.002
|-1,18
|BIST MALİ
|97.240
|-0,78
|BIST BANKA
|114.509
|-1,36
|BIST SİGORTA
|316.319
|-4,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.366
|-4,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.560
|0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.165
|-1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|106.000
|0,79
|BIST BİLİŞİM
|32.259
|1,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|57.786
|-2,47
Kaynak: AA