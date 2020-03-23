Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.736 -0,47
BIST SINAİ 98.166 -2,91
BIST GIDA, İÇECEK 116.302 2,74
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|94.736
|-0,47
|BIST SINAİ
|98.166
|-2,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.302
|2,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.050
|-3,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|56.755
|-2,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|78.095
|-1,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.312
|-4,57
|BIST METAL ANA
|191.394
|-4,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.994
|-6,19
|BIST MADENCİLİK
|73.640
|-2,47
|BIST HİZMETLER
|73.307
|2,59
|BIST ELEKTRİK
|3.522
|-3,54
|BIST ULAŞTIRMA
|86.996
|-3,44
|BIST TURİZM
|6.813
|-6,02
|BIST TİCARET
|233.436
|5,77
|BIST İLETİŞİM
|33.349
|3,09
|BIST SPOR
|29.143
|-7,06
|BIST İNŞAAT
|87.689
|-0,65
|BIST MALİ
|91.016
|-4,82
|BIST BANKA
|107.238
|-6,21
|BIST SİGORTA
|298.362
|-3,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.903
|-8,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|65.488
|-3,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.697
|-1,80
|BIST TEKNOLOJİ
|94.962
|-1,41
|BIST BİLİŞİM
|28.871
|5,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.723
|-14,21
Kaynak: AA