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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.389 -0,32
BIST SINAİ 99.280 -1,10
BIST GIDA, İÇECEK 107.528 -0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.389 -0,32
BIST SINAİ 99.280 -1,10
BIST GIDA, İÇECEK 107.528 -0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 31.215 -3,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 59.188 -0,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 79.563 -1,25
BIST TAŞ, TOPRAK 58.204 3,05
BIST METAL ANA 190.257 -0,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.501 -2,60
BIST MADENCİLİK 74.363 -2,55
BIST HİZMETLER 68.960 -0,28
BIST ELEKTRİK 3.648 -0,16
BIST ULAŞTIRMA 91.955 -0,76
BIST TURİZM 7.223 -2,55
BIST TİCARET 207.341 1,43
BIST İLETİŞİM 30.955 -1,69
BIST SPOR 34.741 -3,75
BIST İNŞAAT 88.135 -0,13
BIST MALİ 98.613 -1,65
BIST BANKA 121.847 -1,66
BIST SİGORTA 300.405 -5,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.383 0,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 67.416 -1,92
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.603 -0,24
BIST TEKNOLOJİ 96.844 -0,62
BIST BİLİŞİM 25.981 -2,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 59.728 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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