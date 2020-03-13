Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.191 -0,07
BIST SINAİ 113.403 1,20
BIST GIDA, İÇECEK 123.648 1,79
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.191
|-0,07
|BIST SINAİ
|113.403
|1,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.648
|1,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.968
|1,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.642
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|91.163
|1,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.887
|2,11
|BIST METAL ANA
|207.965
|0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.678
|1,31
|BIST MADENCİLİK
|86.917
|3,21
|BIST HİZMETLER
|76.283
|0,92
|BIST ELEKTRİK
|3.912
|3,72
|BIST ULAŞTIRMA
|106.332
|6,39
|BIST TURİZM
|8.556
|2,13
|BIST TİCARET
|233.028
|-1,24
|BIST İLETİŞİM
|32.869
|0,15
|BIST SPOR
|41.498
|2,39
|BIST İNŞAAT
|90.437
|4,69
|BIST MALİ
|108.677
|3,48
|BIST BANKA
|132.574
|4,17
|BIST SİGORTA
|349.435
|-3,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.726
|6,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.272
|2,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.367
|2,91
|BIST TEKNOLOJİ
|111.741
|2,35
|BIST BİLİŞİM
|30.528
|-0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.171
|1,99
Kaynak: AA