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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.191 -0,07
BIST SINAİ 113.403 1,20
BIST GIDA, İÇECEK 123.648 1,79
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.191 -0,07
BIST SINAİ 113.403 1,20
BIST GIDA, İÇECEK 123.648 1,79
BIST TEKSTIL, DERİ 35.968 1,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 62.642 0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 91.163 1,20
BIST TAŞ, TOPRAK 64.887 2,11
BIST METAL ANA 207.965 0,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.678 1,31
BIST MADENCİLİK 86.917 3,21
BIST HİZMETLER 76.283 0,92
BIST ELEKTRİK 3.912 3,72
BIST ULAŞTIRMA 106.332 6,39
BIST TURİZM 8.556 2,13
BIST TİCARET 233.028 -1,24
BIST İLETİŞİM 32.869 0,15
BIST SPOR 41.498 2,39
BIST İNŞAAT 90.437 4,69
BIST MALİ 108.677 3,48
BIST BANKA 132.574 4,17
BIST SİGORTA 349.435 -3,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.726 6,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.272 2,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.367 2,91
BIST TEKNOLOJİ 111.741 2,35
BIST BİLİŞİM 30.528 -0,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.171 1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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