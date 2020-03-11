Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 114.824 -1,14
BIST SINAİ 121.506 -1,56
BIST GIDA, İÇECEK 135.757 2,48
BIST TEKSTIL, DERİ 41.
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|114.824
|-1,14
|BIST SINAİ
|121.506
|-1,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.757
|2,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.129
|-3,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.030
|-2,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|96.578
|-1,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.908
|-1,32
|BIST METAL ANA
|222.463
|-1,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.743
|-3,06
|BIST MADENCİLİK
|89.951
|-3,21
|BIST HİZMETLER
|83.624
|3,87
|BIST ELEKTRİK
|4.206
|-4,55
|BIST ULAŞTIRMA
|116.453
|-1,74
|BIST TURİZM
|9.973
|-5,51
|BIST TİCARET
|260.128
|9,96
|BIST İLETİŞİM
|35.148
|3,02
|BIST SPOR
|49.060
|-10,30
|BIST İNŞAAT
|92.096
|-1,74
|BIST MALİ
|113.975
|-1,09
|BIST BANKA
|136.964
|-0,51
|BIST SİGORTA
|372.197
|-1,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.508
|-3,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.751
|-1,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.808
|-2,44
|BIST TEKNOLOJİ
|118.003
|-2,53
|BIST BİLİŞİM
|36.039
|-4,79
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.305
|-6,42
Kaynak: AA