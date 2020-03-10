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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.440 2,81
BIST SINAİ 130.976 3,07
BIST GIDA, İÇECEK 141.044 2,99
BIST TEKSTIL, DERİ 46.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.440 2,81
BIST SINAİ 130.976 3,07
BIST GIDA, İÇECEK 141.044 2,99
BIST TEKSTIL, DERİ 46.445 3,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 79.872 3,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.379 2,46
BIST TAŞ, TOPRAK 75.888 2,61
BIST METAL ANA 236.292 3,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 176.002 3,40
BIST MADENCİLİK 101.915 2,27
BIST HİZMETLER 85.528 2,33
BIST ELEKTRİK 4.800 2,31
BIST ULAŞTIRMA 130.831 4,94
BIST TURİZM 11.713 3,71
BIST TİCARET 244.560 1,72
BIST İLETİŞİM 36.017 2,72
BIST SPOR 64.535 1,50
BIST İNŞAAT 101.892 -0,55
BIST MALİ 121.605 3,63
BIST BANKA 144.443 4,27
BIST SİGORTA 386.240 0,83
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.571 4,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.047 2,90
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.912 2,99
BIST TEKNOLOJİ 133.465 2,79
BIST BİLİŞİM 41.771 2,73
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.864 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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