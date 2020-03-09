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Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 130.329 -3,28
BIST SINAİ 129.628 -3,94
BIST GIDA, İÇECEK 138.860 -5,14
BIST TEKSTIL, DERİ 47.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 130.329 -3,28
BIST SINAİ 129.628 -3,94
BIST GIDA, İÇECEK 138.860 -5,14
BIST TEKSTIL, DERİ 47.471 -4,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 80.741 -3,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.703 -2,60
BIST TAŞ, TOPRAK 77.002 -3,54
BIST METAL ANA 229.188 -4,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 173.545 -4,20
BIST MADENCİLİK 104.610 -4,31
BIST HİZMETLER 85.138 -3,48
BIST ELEKTRİK 4.724 -4,28
BIST ULAŞTIRMA 130.154 -3,20
BIST TURİZM 11.952 -5,22
BIST TİCARET 241.692 -2,74
BIST İLETİŞİM 35.832 -4,12
BIST SPOR 67.644 -6,17
BIST İNŞAAT 103.203 -5,17
BIST MALİ 120.039 -3,90
BIST BANKA 142.078 -4,06
BIST SİGORTA 383.576 -3,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.753 -5,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.902 -3,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.126 -3,92
BIST TEKNOLOJİ 133.686 -4,42
BIST BİLİŞİM 42.200 -4,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 78.849 -3,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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