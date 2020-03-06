06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 134.005 -2,29 BIST SINAİ 134.635 -1,85 BIST GIDA, İÇECEK 144.019 -1,65 BIST TEKSTIL, DERİ 49.675 -3,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.164 -3,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.974 -3,62 BIST TAŞ, TOPRAK 80.331 -2,42 BIST METAL ANA 239.928 0,77 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.689 -2,89 BIST MADENCİLİK 109.019 0,41 BIST HİZMETLER 87.843 -1,85 BIST ELEKTRİK 4.937 -3,25 BIST ULAŞTIRMA 134.520 -4,77 BIST TURİZM 12.634 -2,60 BIST TİCARET 247.077 -0,27 BIST İLETİŞİM 37.456 -2,20 BIST SPOR 71.637 -1,29 BIST İNŞAAT 106.388 -0,58 BIST MALİ 123.871 -3,48 BIST BANKA 146.258 -3,81 BIST SİGORTA 392.091 -2,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.924 -4,09 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.001 -3,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.572 -2,76 BIST TEKNOLOJİ 137.347 -3,18 BIST BİLİŞİM 43.020 -3,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 81.898 2,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA