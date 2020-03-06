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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.005 -2,29
BIST SINAİ 134.635 -1,85
BIST GIDA, İÇECEK 144.019 -1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 49.

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.005 -2,29
BIST SINAİ 134.635 -1,85
BIST GIDA, İÇECEK 144.019 -1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 49.675 -3,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.164 -3,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.974 -3,62
BIST TAŞ, TOPRAK 80.331 -2,42
BIST METAL ANA 239.928 0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.689 -2,89
BIST MADENCİLİK 109.019 0,41
BIST HİZMETLER 87.843 -1,85
BIST ELEKTRİK 4.937 -3,25
BIST ULAŞTIRMA 134.520 -4,77
BIST TURİZM 12.634 -2,60
BIST TİCARET 247.077 -0,27
BIST İLETİŞİM 37.456 -2,20
BIST SPOR 71.637 -1,29
BIST İNŞAAT 106.388 -0,58
BIST MALİ 123.871 -3,48
BIST BANKA 146.258 -3,81
BIST SİGORTA 392.091 -2,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.924 -4,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.001 -3,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.572 -2,76
BIST TEKNOLOJİ 137.347 -3,18
BIST BİLİŞİM 43.020 -3,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 81.898 2,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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