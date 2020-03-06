Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.005 -2,29
BIST SINAİ 134.635 -1,85
BIST GIDA, İÇECEK 144.019 -1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|134.005
|-2,29
|BIST SINAİ
|134.635
|-1,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.019
|-1,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.675
|-3,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.164
|-3,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.974
|-3,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.331
|-2,42
|BIST METAL ANA
|239.928
|0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.689
|-2,89
|BIST MADENCİLİK
|109.019
|0,41
|BIST HİZMETLER
|87.843
|-1,85
|BIST ELEKTRİK
|4.937
|-3,25
|BIST ULAŞTIRMA
|134.520
|-4,77
|BIST TURİZM
|12.634
|-2,60
|BIST TİCARET
|247.077
|-0,27
|BIST İLETİŞİM
|37.456
|-2,20
|BIST SPOR
|71.637
|-1,29
|BIST İNŞAAT
|106.388
|-0,58
|BIST MALİ
|123.871
|-3,48
|BIST BANKA
|146.258
|-3,81
|BIST SİGORTA
|392.091
|-2,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.924
|-4,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.001
|-3,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.572
|-2,76
|BIST TEKNOLOJİ
|137.347
|-3,18
|BIST BİLİŞİM
|43.020
|-3,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|81.898
|2,77
Kaynak: AA