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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.837 0,98
BIST SINAİ 138.109 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 145.830 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:42
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.837 0,98
BIST SINAİ 138.109 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 145.830 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 52.939 -0,55
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.698 -0,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.683 -0,10
BIST TAŞ, TOPRAK 84.473 1,30
BIST METAL ANA 233.520 -0,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 187.861 -0,44
BIST MADENCİLİK 111.444 -0,17
BIST HİZMETLER 87.840 0,52
BIST ELEKTRİK 5.138 0,45
BIST ULAŞTIRMA 146.100 -1,88
BIST TURİZM 13.270 1,09
BIST TİCARET 235.155 0,81
BIST İLETİŞİM 37.755 1,72
BIST SPOR 70.735 -2,67
BIST İNŞAAT 106.981 1,45
BIST MALİ 130.391 1,59
BIST BANKA 154.711 2,45
BIST SİGORTA 395.085 -1,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 72.987 0,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.444 0,86
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.224 -0,07
BIST TEKNOLOJİ 145.039 1,41
BIST BİLİŞİM 44.835 -0,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.914 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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