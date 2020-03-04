Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.837 0,98
BIST SINAİ 138.109 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 145.830 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|139.837
|0,98
|BIST SINAİ
|138.109
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.830
|0,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.939
|-0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.698
|-0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.683
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.473
|1,30
|BIST METAL ANA
|233.520
|-0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|187.861
|-0,44
|BIST MADENCİLİK
|111.444
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|87.840
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|5.138
|0,45
|BIST ULAŞTIRMA
|146.100
|-1,88
|BIST TURİZM
|13.270
|1,09
|BIST TİCARET
|235.155
|0,81
|BIST İLETİŞİM
|37.755
|1,72
|BIST SPOR
|70.735
|-2,67
|BIST İNŞAAT
|106.981
|1,45
|BIST MALİ
|130.391
|1,59
|BIST BANKA
|154.711
|2,45
|BIST SİGORTA
|395.085
|-1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|72.987
|0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.444
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.224
|-0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|145.039
|1,41
|BIST BİLİŞİM
|44.835
|-0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.914
|2,14
Kaynak: AA