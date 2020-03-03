Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.729 2,16
BIST SINAİ 137.849 1,72
BIST GIDA, İÇECEK 144.938 1,32
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.729
|2,16
|BIST SINAİ
|137.849
|1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.938
|1,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.839
|1,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.210
|2,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.850
|1,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.226
|2,45
|BIST METAL ANA
|233.868
|2,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|187.961
|1,17
|BIST MADENCİLİK
|109.639
|1,33
|BIST HİZMETLER
|86.543
|2,25
|BIST ELEKTRİK
|4.980
|3,18
|BIST ULAŞTIRMA
|147.051
|2,48
|BIST TURİZM
|13.087
|2,85
|BIST TİCARET
|232.367
|1,64
|BIST İLETİŞİM
|36.608
|2,86
|BIST SPOR
|72.551
|-0,56
|BIST İNŞAAT
|105.169
|1,88
|BIST MALİ
|127.062
|3,72
|BIST BANKA
|148.760
|4,48
|BIST SİGORTA
|393.887
|0,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|72.097
|2,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.439
|2,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.876
|2,75
|BIST TEKNOLOJİ
|138.115
|3,02
|BIST BİLİŞİM
|44.151
|1,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|74.462
|4,45
Kaynak: AA