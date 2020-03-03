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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.729 2,16
BIST SINAİ 137.849 1,72
BIST GIDA, İÇECEK 144.938 1,32
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.729 2,16
BIST SINAİ 137.849 1,72
BIST GIDA, İÇECEK 144.938 1,32
BIST TEKSTIL, DERİ 52.839 1,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.210 2,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.850 1,67
BIST TAŞ, TOPRAK 83.226 2,45
BIST METAL ANA 233.868 2,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 187.961 1,17
BIST MADENCİLİK 109.639 1,33
BIST HİZMETLER 86.543 2,25
BIST ELEKTRİK 4.980 3,18
BIST ULAŞTIRMA 147.051 2,48
BIST TURİZM 13.087 2,85
BIST TİCARET 232.367 1,64
BIST İLETİŞİM 36.608 2,86
BIST SPOR 72.551 -0,56
BIST İNŞAAT 105.169 1,88
BIST MALİ 127.062 3,72
BIST BANKA 148.760 4,48
BIST SİGORTA 393.887 0,94
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 72.097 2,92
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.439 2,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.876 2,75
BIST TEKNOLOJİ 138.115 3,02
BIST BİLİŞİM 44.151 1,71
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 74.462 4,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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