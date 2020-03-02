02.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 134.181 3,47 BIST SINAİ 135.879 1,81 BIST GIDA, İÇECEK 143.002 2,09 BIST TEKSTIL, DERİ 52.085 2,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 84.971 3,94 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.412 1,51 BIST TAŞ, TOPRAK 80.762 2,25 BIST METAL ANA 229.543 1,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.874 1,76 BIST MADENCİLİK 109.894 1,71 BIST HİZMETLER 84.956 0,66 BIST ELEKTRİK 4.807 2,74 BIST ULAŞTIRMA 144.577 1,63 BIST TURİZM 12.545 3,29 BIST TİCARET 229.016 -0,40 BIST İLETİŞİM 35.941 0,94 BIST SPOR 72.990 0,71 BIST İNŞAAT 102.717 -0,86 BIST MALİ 122.664 2,45 BIST BANKA 142.662 1,96 BIST SİGORTA 385.024 1,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.185 3,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.225 3,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.419 2,56 BIST TEKNOLOJİ 133.106 2,35 BIST BİLİŞİM 42.681 2,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.553 6,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA