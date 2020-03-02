Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 134.181 3,47
BIST SINAİ 135.879 1,81
BIST GIDA, İÇECEK 143.002 2,09
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
02.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|134.181
|3,47
|BIST SINAİ
|135.879
|1,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|143.002
|2,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.085
|2,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|84.971
|3,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.412
|1,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.762
|2,25
|BIST METAL ANA
|229.543
|1,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.874
|1,76
|BIST MADENCİLİK
|109.894
|1,71
|BIST HİZMETLER
|84.956
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|4.807
|2,74
|BIST ULAŞTIRMA
|144.577
|1,63
|BIST TURİZM
|12.545
|3,29
|BIST TİCARET
|229.016
|-0,40
|BIST İLETİŞİM
|35.941
|0,94
|BIST SPOR
|72.990
|0,71
|BIST İNŞAAT
|102.717
|-0,86
|BIST MALİ
|122.664
|2,45
|BIST BANKA
|142.662
|1,96
|BIST SİGORTA
|385.024
|1,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.185
|3,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.225
|3,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.419
|2,56
|BIST TEKNOLOJİ
|133.106
|2,35
|BIST BİLİŞİM
|42.681
|2,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|70.553
|6,13
Kaynak: AA