FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 129.244 -4,74
BIST SINAİ 133.926 -3,05
BIST GIDA, İÇECEK 142.700 -4,27
BIST TEKSTIL, DERİ 50.

28.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:28
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 129.244 -4,74
BIST SINAİ 133.926 -3,05
BIST GIDA, İÇECEK 142.700 -4,27
BIST TEKSTIL, DERİ 50.579 -3,79
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 81.425 -4,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.682 -2,41
BIST TAŞ, TOPRAK 78.251 -4,42
BIST METAL ANA 227.524 -2,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.556 -3,00
BIST MADENCİLİK 113.336 -2,41
BIST HİZMETLER 82.641 -4,00
BIST ELEKTRİK 4.686 -2,26
BIST ULAŞTIRMA 141.307 -4,60
BIST TURİZM 12.139 -7,16
BIST TİCARET 225.902 -2,05
BIST İLETİŞİM 34.477 -5,65
BIST SPOR 65.013 -6,66
BIST İNŞAAT 100.947 -4,51
BIST MALİ 120.431 -5,20
BIST BANKA 140.847 -5,72
BIST SİGORTA 376.303 -4,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.353 -5,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.170 -4,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.007 -5,34
BIST TEKNOLOJİ 130.046 -2,44
BIST BİLİŞİM 41.337 -4,96
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.706 -2,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler