Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 129.244 -4,74
BIST SINAİ 133.926 -3,05
BIST GIDA, İÇECEK 142.700 -4,27
BIST TEKSTIL, DERİ 50.
28.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|129.244
|-4,74
|BIST SINAİ
|133.926
|-3,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|142.700
|-4,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.579
|-3,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.425
|-4,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.682
|-2,41
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.251
|-4,42
|BIST METAL ANA
|227.524
|-2,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.556
|-3,00
|BIST MADENCİLİK
|113.336
|-2,41
|BIST HİZMETLER
|82.641
|-4,00
|BIST ELEKTRİK
|4.686
|-2,26
|BIST ULAŞTIRMA
|141.307
|-4,60
|BIST TURİZM
|12.139
|-7,16
|BIST TİCARET
|225.902
|-2,05
|BIST İLETİŞİM
|34.477
|-5,65
|BIST SPOR
|65.013
|-6,66
|BIST İNŞAAT
|100.947
|-4,51
|BIST MALİ
|120.431
|-5,20
|BIST BANKA
|140.847
|-5,72
|BIST SİGORTA
|376.303
|-4,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|67.353
|-5,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.170
|-4,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.007
|-5,34
|BIST TEKNOLOJİ
|130.046
|-2,44
|BIST BİLİŞİM
|41.337
|-4,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.706
|-2,91
Kaynak: AA