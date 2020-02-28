28.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:28

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 129.244 -4,74 BIST SINAİ 133.926 -3,05 BIST GIDA, İÇECEK 142.700 -4,27 BIST TEKSTIL, DERİ 50.579 -3,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 81.425 -4,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.682 -2,41 BIST TAŞ, TOPRAK 78.251 -4,42 BIST METAL ANA 227.524 -2,92 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.556 -3,00 BIST MADENCİLİK 113.336 -2,41 BIST HİZMETLER 82.641 -4,00 BIST ELEKTRİK 4.686 -2,26 BIST ULAŞTIRMA 141.307 -4,60 BIST TURİZM 12.139 -7,16 BIST TİCARET 225.902 -2,05 BIST İLETİŞİM 34.477 -5,65 BIST SPOR 65.013 -6,66 BIST İNŞAAT 100.947 -4,51 BIST MALİ 120.431 -5,20 BIST BANKA 140.847 -5,72 BIST SİGORTA 376.303 -4,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.353 -5,97 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.170 -4,32 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.007 -5,34 BIST TEKNOLOJİ 130.046 -2,44 BIST BİLİŞİM 41.337 -4,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.706 -2,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA