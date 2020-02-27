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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.362 -4,12
BIST SINAİ 139.171 -3,29
BIST GIDA, İÇECEK 148.768 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

27.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:16
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.362 -4,12
BIST SINAİ 139.171 -3,29
BIST GIDA, İÇECEK 148.768 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 52.486 -4,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.504 -3,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.953 -3,79
BIST TAŞ, TOPRAK 82.432 -3,86
BIST METAL ANA 236.170 -3,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.749 -3,20
BIST MADENCİLİK 115.943 -3,68
BIST HİZMETLER 86.626 -3,47
BIST ELEKTRİK 4.876 -3,74
BIST ULAŞTIRMA 152.266 -5,90
BIST TURİZM 13.230 -5,69
BIST TİCARET 231.368 -2,04
BIST İLETİŞİM 36.445 -2,80
BIST SPOR 67.713 -12,00
BIST İNŞAAT 107.123 -1,92
BIST MALİ 129.155 -3,10
BIST BANKA 152.273 -2,79
BIST SİGORTA 391.239 -2,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 72.897 -5,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.603 -3,27
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.623 -4,46
BIST TEKNOLOJİ 131.912 -4,63
BIST BİLİŞİM 43.337 -4,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.479 -2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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