Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.362 -4,12
BIST SINAİ 139.171 -3,29
BIST GIDA, İÇECEK 148.768 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
27.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|136.362
|-4,12
|BIST SINAİ
|139.171
|-3,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|148.768
|-0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.486
|-4,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.504
|-3,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.953
|-3,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.432
|-3,86
|BIST METAL ANA
|236.170
|-3,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.749
|-3,20
|BIST MADENCİLİK
|115.943
|-3,68
|BIST HİZMETLER
|86.626
|-3,47
|BIST ELEKTRİK
|4.876
|-3,74
|BIST ULAŞTIRMA
|152.266
|-5,90
|BIST TURİZM
|13.230
|-5,69
|BIST TİCARET
|231.368
|-2,04
|BIST İLETİŞİM
|36.445
|-2,80
|BIST SPOR
|67.713
|-12,00
|BIST İNŞAAT
|107.123
|-1,92
|BIST MALİ
|129.155
|-3,10
|BIST BANKA
|152.273
|-2,79
|BIST SİGORTA
|391.239
|-2,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|72.897
|-5,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.603
|-3,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.623
|-4,46
|BIST TEKNOLOJİ
|131.912
|-4,63
|BIST BİLİŞİM
|43.337
|-4,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.479
|-2,79
Kaynak: AA