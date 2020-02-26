Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.981 -0,17
BIST SINAİ 142.647 0,00
BIST GIDA, İÇECEK 148.899 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|140.981
|-0,17
|BIST SINAİ
|142.647
|0,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|148.899
|-0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.796
|-0,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.415
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.513
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.694
|-0,08
|BIST METAL ANA
|238.987
|0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.549
|-0,01
|BIST MADENCİLİK
|121.353
|0,37
|BIST HİZMETLER
|88.630
|-1,24
|BIST ELEKTRİK
|5.037
|-0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|160.044
|-3,16
|BIST TURİZM
|14.010
|-0,61
|BIST TİCARET
|231.750
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|37.188
|-1,81
|BIST SPOR
|76.484
|-5,28
|BIST İNŞAAT
|108.680
|0,72
|BIST MALİ
|131.632
|-0,48
|BIST BANKA
|154.591
|-0,40
|BIST SİGORTA
|396.838
|-0,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.244
|-0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.356
|-0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.573
|-0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|138.045
|-0,64
|BIST BİLİŞİM
|44.957
|-0,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|70.663
|0,75
Kaynak: AA