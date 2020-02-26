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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.981 -0,17
BIST SINAİ 142.647 0,00
BIST GIDA, İÇECEK 148.899 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.981 -0,17
BIST SINAİ 142.647 0,00
BIST GIDA, İÇECEK 148.899 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 54.796 -0,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.415 -0,84
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.513 0,07
BIST TAŞ, TOPRAK 85.694 -0,08
BIST METAL ANA 238.987 0,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.549 -0,01
BIST MADENCİLİK 121.353 0,37
BIST HİZMETLER 88.630 -1,24
BIST ELEKTRİK 5.037 -0,17
BIST ULAŞTIRMA 160.044 -3,16
BIST TURİZM 14.010 -0,61
BIST TİCARET 231.750 -0,11
BIST İLETİŞİM 37.188 -1,81
BIST SPOR 76.484 -5,28
BIST İNŞAAT 108.680 0,72
BIST MALİ 131.632 -0,48
BIST BANKA 154.591 -0,40
BIST SİGORTA 396.838 -0,94
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.244 -0,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.356 -0,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.573 -0,28
BIST TEKNOLOJİ 138.045 -0,64
BIST BİLİŞİM 44.957 -0,97
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.663 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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