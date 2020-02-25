Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.964 0,80
BIST SINAİ 142.356 -0,16
BIST GIDA, İÇECEK 147.893 0,29
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|139.964
|0,80
|BIST SINAİ
|142.356
|-0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.893
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.708
|0,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.068
|0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.766
|-0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.851
|-0,52
|BIST METAL ANA
|238.010
|-0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.240
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|122.707
|-0,32
|BIST HİZMETLER
|89.383
|-0,77
|BIST ELEKTRİK
|5.049
|-0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|165.744
|-1,86
|BIST TURİZM
|14.020
|-0,31
|BIST TİCARET
|232.504
|-1,75
|BIST İLETİŞİM
|37.350
|0,83
|BIST SPOR
|79.274
|0,74
|BIST İNŞAAT
|107.228
|-0,46
|BIST MALİ
|132.292
|-0,47
|BIST BANKA
|155.303
|-0,70
|BIST SİGORTA
|397.928
|0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.429
|2,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.991
|-0,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.507
|0,54
|BIST TEKNOLOJİ
|137.956
|1,28
|BIST BİLİŞİM
|44.798
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.522
|0,69
Kaynak: AA