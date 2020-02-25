25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 139.964 0,80 BIST SINAİ 142.356 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 147.893 0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 54.708 0,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.068 0,46 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.766 -0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 84.851 -0,52 BIST METAL ANA 238.010 -0,19 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.240 -0,11 BIST MADENCİLİK 122.707 -0,32 BIST HİZMETLER 89.383 -0,77 BIST ELEKTRİK 5.049 -0,23 BIST ULAŞTIRMA 165.744 -1,86 BIST TURİZM 14.020 -0,31 BIST TİCARET 232.504 -1,75 BIST İLETİŞİM 37.350 0,83 BIST SPOR 79.274 0,74 BIST İNŞAAT 107.228 -0,46 BIST MALİ 132.292 -0,47 BIST BANKA 155.303 -0,70 BIST SİGORTA 397.928 0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.429 2,26 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.991 -0,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.507 0,54 BIST TEKNOLOJİ 137.956 1,28 BIST BİLİŞİM 44.798 1,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.522 0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA