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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.964 0,80
BIST SINAİ 142.356 -0,16
BIST GIDA, İÇECEK 147.893 0,29
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 139.964 0,80
BIST SINAİ 142.356 -0,16
BIST GIDA, İÇECEK 147.893 0,29
BIST TEKSTIL, DERİ 54.708 0,30
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.068 0,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.766 -0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 84.851 -0,52
BIST METAL ANA 238.010 -0,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.240 -0,11
BIST MADENCİLİK 122.707 -0,32
BIST HİZMETLER 89.383 -0,77
BIST ELEKTRİK 5.049 -0,23
BIST ULAŞTIRMA 165.744 -1,86
BIST TURİZM 14.020 -0,31
BIST TİCARET 232.504 -1,75
BIST İLETİŞİM 37.350 0,83
BIST SPOR 79.274 0,74
BIST İNŞAAT 107.228 -0,46
BIST MALİ 132.292 -0,47
BIST BANKA 155.303 -0,70
BIST SİGORTA 397.928 0,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.429 2,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.991 -0,52
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.507 0,54
BIST TEKNOLOJİ 137.956 1,28
BIST BİLİŞİM 44.798 1,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.522 0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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