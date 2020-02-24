Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.108 -1,87
BIST SINAİ 141.564 -1,72
BIST GIDA, İÇECEK 146.102 -2,80
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.108
|-1,87
|BIST SINAİ
|141.564
|-1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.102
|-2,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.552
|-2,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.559
|-1,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.401
|-0,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.159
|-2,31
|BIST METAL ANA
|235.150
|-3,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|187.913
|-2,21
|BIST MADENCİLİK
|126.765
|5,74
|BIST HİZMETLER
|88.963
|-2,62
|BIST ELEKTRİK
|4.987
|-1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|166.805
|-5,06
|BIST TURİZM
|13.957
|-1,00
|BIST TİCARET
|234.460
|-1,66
|BIST İLETİŞİM
|36.507
|-3,73
|BIST SPOR
|77.898
|5,33
|BIST İNŞAAT
|105.760
|-1,97
|BIST MALİ
|131.900
|-2,88
|BIST BANKA
|155.211
|-3,34
|BIST SİGORTA
|392.416
|-1,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|74.491
|-3,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.904
|-2,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.857
|-1,83
|BIST TEKNOLOJİ
|134.858
|-1,12
|BIST BİLİŞİM
|43.685
|-0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.434
|-1,11
Kaynak: AA