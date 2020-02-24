24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 137.108 -1,87 BIST SINAİ 141.564 -1,72 BIST GIDA, İÇECEK 146.102 -2,80 BIST TEKSTIL, DERİ 53.552 -2,19 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.559 -1,90 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.401 -0,88 BIST TAŞ, TOPRAK 84.159 -2,31 BIST METAL ANA 235.150 -3,76 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 187.913 -2,21 BIST MADENCİLİK 126.765 5,74 BIST HİZMETLER 88.963 -2,62 BIST ELEKTRİK 4.987 -1,61 BIST ULAŞTIRMA 166.805 -5,06 BIST TURİZM 13.957 -1,00 BIST TİCARET 234.460 -1,66 BIST İLETİŞİM 36.507 -3,73 BIST SPOR 77.898 5,33 BIST İNŞAAT 105.760 -1,97 BIST MALİ 131.900 -2,88 BIST BANKA 155.211 -3,34 BIST SİGORTA 392.416 -1,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.491 -3,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.904 -2,48 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.857 -1,83 BIST TEKNOLOJİ 134.858 -1,12 BIST BİLİŞİM 43.685 -0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.434 -1,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)