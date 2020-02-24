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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.108 -1,87
BIST SINAİ 141.564 -1,72
BIST GIDA, İÇECEK 146.102 -2,80
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.108 -1,87
BIST SINAİ 141.564 -1,72
BIST GIDA, İÇECEK 146.102 -2,80
BIST TEKSTIL, DERİ 53.552 -2,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 87.559 -1,90
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.401 -0,88
BIST TAŞ, TOPRAK 84.159 -2,31
BIST METAL ANA 235.150 -3,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 187.913 -2,21
BIST MADENCİLİK 126.765 5,74
BIST HİZMETLER 88.963 -2,62
BIST ELEKTRİK 4.987 -1,61
BIST ULAŞTIRMA 166.805 -5,06
BIST TURİZM 13.957 -1,00
BIST TİCARET 234.460 -1,66
BIST İLETİŞİM 36.507 -3,73
BIST SPOR 77.898 5,33
BIST İNŞAAT 105.760 -1,97
BIST MALİ 131.900 -2,88
BIST BANKA 155.211 -3,34
BIST SİGORTA 392.416 -1,45
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.491 -3,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.904 -2,48
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.857 -1,83
BIST TEKNOLOJİ 134.858 -1,12
BIST BİLİŞİM 43.685 -0,20
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.434 -1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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