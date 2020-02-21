Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.637 1,20
BIST SINAİ 143.318 1,31
BIST GIDA, İÇECEK 149.994 -0,29
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
21.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.637
|1,20
|BIST SINAİ
|143.318
|1,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|149.994
|-0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.990
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.381
|1,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.239
|1,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.759
|2,31
|BIST METAL ANA
|240.523
|0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|191.296
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|121.573
|8,58
|BIST HİZMETLER
|90.373
|-0,16
|BIST ELEKTRİK
|5.005
|0,98
|BIST ULAŞTIRMA
|173.441
|0,53
|BIST TURİZM
|13.615
|0,61
|BIST TİCARET
|235.575
|-0,41
|BIST İLETİŞİM
|37.647
|-0,64
|BIST SPOR
|73.196
|-3,41
|BIST İNŞAAT
|107.284
|1,15
|BIST MALİ
|134.844
|0,20
|BIST BANKA
|159.647
|0,08
|BIST SİGORTA
|388.449
|-0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|76.517
|1,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.752
|0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.861
|1,26
|BIST TEKNOLOJİ
|135.399
|1,71
|BIST BİLİŞİM
|43.569
|3,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.084
|0,54
Kaynak: AA