21.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 137.637 1,20 BIST SINAİ 143.318 1,31 BIST GIDA, İÇECEK 149.994 -0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 53.990 1,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.381 1,77 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.239 1,18 BIST TAŞ, TOPRAK 85.759 2,31 BIST METAL ANA 240.523 0,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 191.296 0,91 BIST MADENCİLİK 121.573 8,58 BIST HİZMETLER 90.373 -0,16 BIST ELEKTRİK 5.005 0,98 BIST ULAŞTIRMA 173.441 0,53 BIST TURİZM 13.615 0,61 BIST TİCARET 235.575 -0,41 BIST İLETİŞİM 37.647 -0,64 BIST SPOR 73.196 -3,41 BIST İNŞAAT 107.284 1,15 BIST MALİ 134.844 0,20 BIST BANKA 159.647 0,08 BIST SİGORTA 388.449 -0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 76.517 1,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.752 0,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.861 1,26 BIST TEKNOLOJİ 135.399 1,71 BIST BİLİŞİM 43.569 3,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.084 0,54

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)