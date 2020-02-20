Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.441 -4,59
BIST SINAİ 144.463 -0,75
BIST GIDA, İÇECEK 153.262 -0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

20.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.441 -4,59
BIST SINAİ 144.463 -0,75
BIST GIDA, İÇECEK 153.262 -0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 54.804 -2,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 90.441 -3,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.161 -0,24
BIST TAŞ, TOPRAK 86.504 -2,10
BIST METAL ANA 241.053 -0,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.961 -0,47
BIST MADENCİLİK 115.289 -1,74
BIST HİZMETLER 92.434 -0,94
BIST ELEKTRİK 5.157 -2,16
BIST ULAŞTIRMA 176.906 -1,52
BIST TURİZM 14.104 -3,85
BIST TİCARET 238.286 0,01
BIST İLETİŞİM 38.521 0,21
BIST SPOR 82.659 -11,05
BIST İNŞAAT 110.265 -0,92
BIST MALİ 138.124 -1,73
BIST BANKA 163.323 -1,94
BIST SİGORTA 390.615 -2,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.491 -4,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.698 -0,92
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.679 -2,91
BIST TEKNOLOJİ 136.162 -2,52
BIST BİLİŞİM 42.873 -2,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.679 -1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler