Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.441 -4,59
BIST SINAİ 144.463 -0,75
BIST GIDA, İÇECEK 153.262 -0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
20.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|141.441
|-4,59
|BIST SINAİ
|144.463
|-0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.262
|-0,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.804
|-2,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|90.441
|-3,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.161
|-0,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.504
|-2,10
|BIST METAL ANA
|241.053
|-0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.961
|-0,47
|BIST MADENCİLİK
|115.289
|-1,74
|BIST HİZMETLER
|92.434
|-0,94
|BIST ELEKTRİK
|5.157
|-2,16
|BIST ULAŞTIRMA
|176.906
|-1,52
|BIST TURİZM
|14.104
|-3,85
|BIST TİCARET
|238.286
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|38.521
|0,21
|BIST SPOR
|82.659
|-11,05
|BIST İNŞAAT
|110.265
|-0,92
|BIST MALİ
|138.124
|-1,73
|BIST BANKA
|163.323
|-1,94
|BIST SİGORTA
|390.615
|-2,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.491
|-4,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.698
|-0,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.679
|-2,91
|BIST TEKNOLOJİ
|136.162
|-2,52
|BIST BİLİŞİM
|42.873
|-2,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.679
|-1,91
Kaynak: AA