17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 152.852 0,31 BIST SINAİ 147.890 0,64 BIST GIDA, İÇECEK 155.890 0,44 BIST TEKSTIL, DERİ 57.697 0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.657 -0,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.194 1,38 BIST TAŞ, TOPRAK 90.868 0,87 BIST METAL ANA 249.853 0,00 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 198.935 0,44 BIST MADENCİLİK 114.483 1,04 BIST HİZMETLER 93.312 1,15 BIST ELEKTRİK 5.471 2,44 BIST ULAŞTIRMA 184.076 2,04 BIST TURİZM 15.088 2,33 BIST TİCARET 239.736 -0,04 BIST İLETİŞİM 37.987 1,20 BIST SPOR 74.797 8,09 BIST İNŞAAT 110.923 0,79 BIST MALİ 144.280 0,57 BIST BANKA 171.285 0,71 BIST SİGORTA 402.257 0,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.889 0,22 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.848 0,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.502 0,37 BIST TEKNOLOJİ 142.522 2,38 BIST BİLİŞİM 46.079 0,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 71.490 -2,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)