Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.852 0,31
BIST SINAİ 147.890 0,64
BIST GIDA, İÇECEK 155.890 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.852
|0,31
|BIST SINAİ
|147.890
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.890
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.697
|0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.657
|-0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.194
|1,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.868
|0,87
|BIST METAL ANA
|249.853
|0,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|198.935
|0,44
|BIST MADENCİLİK
|114.483
|1,04
|BIST HİZMETLER
|93.312
|1,15
|BIST ELEKTRİK
|5.471
|2,44
|BIST ULAŞTIRMA
|184.076
|2,04
|BIST TURİZM
|15.088
|2,33
|BIST TİCARET
|239.736
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|37.987
|1,20
|BIST SPOR
|74.797
|8,09
|BIST İNŞAAT
|110.923
|0,79
|BIST MALİ
|144.280
|0,57
|BIST BANKA
|171.285
|0,71
|BIST SİGORTA
|402.257
|0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.889
|0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.848
|0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.502
|0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|142.522
|2,38
|BIST BİLİŞİM
|46.079
|0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|71.490
|-2,43
Kaynak: AA