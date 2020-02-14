Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.927 0,11
BIST SINAİ 147.740 -0,01
BIST GIDA, İÇECEK 155.697 -1,32
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.927
|0,11
|BIST SINAİ
|147.740
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.697
|-1,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.719
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.970
|2,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.644
|0,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|91.042
|0,28
|BIST METAL ANA
|251.176
|0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|199.092
|-0,28
|BIST MADENCİLİK
|112.611
|-0,56
|BIST HİZMETLER
|92.565
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|5.420
|0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|181.287
|-0,10
|BIST TURİZM
|14.920
|0,72
|BIST TİCARET
|239.622
|-0,39
|BIST İLETİŞİM
|37.823
|-0,05
|BIST SPOR
|68.253
|7,48
|BIST İNŞAAT
|110.549
|0,48
|BIST MALİ
|144.694
|0,61
|BIST BANKA
|172.073
|0,42
|BIST SİGORTA
|400.166
|-0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|92.195
|1,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.906
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.382
|1,27
|BIST TEKNOLOJİ
|140.944
|3,32
|BIST BİLİŞİM
|46.066
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.697
|6,65
Kaynak: AA