14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 152.927 0,11 BIST SINAİ 147.740 -0,01 BIST GIDA, İÇECEK 155.697 -1,32 BIST TEKSTIL, DERİ 57.719 0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.970 2,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.644 0,38 BIST TAŞ, TOPRAK 91.042 0,28 BIST METAL ANA 251.176 0,43 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 199.092 -0,28 BIST MADENCİLİK 112.611 -0,56 BIST HİZMETLER 92.565 0,04 BIST ELEKTRİK 5.420 0,37 BIST ULAŞTIRMA 181.287 -0,10 BIST TURİZM 14.920 0,72 BIST TİCARET 239.622 -0,39 BIST İLETİŞİM 37.823 -0,05 BIST SPOR 68.253 7,48 BIST İNŞAAT 110.549 0,48 BIST MALİ 144.694 0,61 BIST BANKA 172.073 0,42 BIST SİGORTA 400.166 -0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.195 1,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.906 0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.382 1,27 BIST TEKNOLOJİ 140.944 3,32 BIST BİLİŞİM 46.066 0,34 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.697 6,65

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)