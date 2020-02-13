Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.561 0,00
BIST SINAİ 147.284 0,37
BIST GIDA, İÇECEK 157.365 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.561
|0,00
|BIST SINAİ
|147.284
|0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.365
|-0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.370
|0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.649
|-0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.244
|-0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.977
|0,03
|BIST METAL ANA
|250.972
|-0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|197.569
|2,10
|BIST MADENCİLİK
|110.882
|0,65
|BIST HİZMETLER
|92.198
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|5.410
|0,90
|BIST ULAŞTIRMA
|180.154
|-0,14
|BIST TURİZM
|14.753
|0,28
|BIST TİCARET
|239.295
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|37.886
|0,17
|BIST SPOR
|63.323
|5,20
|BIST İNŞAAT
|109.732
|1,58
|BIST MALİ
|143.029
|-0,33
|BIST BANKA
|170.514
|-0,45
|BIST SİGORTA
|399.899
|-0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.634
|2,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.482
|-0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.561
|-0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|136.847
|0,97
|BIST BİLİŞİM
|46.014
|0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.169
|6,50
Kaynak: AA