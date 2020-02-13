Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.561 0,00
BIST SINAİ 147.284 0,37
BIST GIDA, İÇECEK 157.365 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.561 0,00
BIST SINAİ 147.284 0,37
BIST GIDA, İÇECEK 157.365 -0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 57.370 0,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.649 -0,66
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.244 -0,05
BIST TAŞ, TOPRAK 89.977 0,03
BIST METAL ANA 250.972 -0,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.569 2,10
BIST MADENCİLİK 110.882 0,65
BIST HİZMETLER 92.198 0,17
BIST ELEKTRİK 5.410 0,90
BIST ULAŞTIRMA 180.154 -0,14
BIST TURİZM 14.753 0,28
BIST TİCARET 239.295 -0,32
BIST İLETİŞİM 37.886 0,17
BIST SPOR 63.323 5,20
BIST İNŞAAT 109.732 1,58
BIST MALİ 143.029 -0,33
BIST BANKA 170.514 -0,45
BIST SİGORTA 399.899 -0,78
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.634 2,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.482 -0,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.561 -0,21
BIST TEKNOLOJİ 136.847 0,97
BIST BİLİŞİM 46.014 0,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.169 6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler