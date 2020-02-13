13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 152.561 0,00 BIST SINAİ 147.284 0,37 BIST GIDA, İÇECEK 157.365 -0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 57.370 0,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.649 -0,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.244 -0,05 BIST TAŞ, TOPRAK 89.977 0,03 BIST METAL ANA 250.972 -0,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.569 2,10 BIST MADENCİLİK 110.882 0,65 BIST HİZMETLER 92.198 0,17 BIST ELEKTRİK 5.410 0,90 BIST ULAŞTIRMA 180.154 -0,14 BIST TURİZM 14.753 0,28 BIST TİCARET 239.295 -0,32 BIST İLETİŞİM 37.886 0,17 BIST SPOR 63.323 5,20 BIST İNŞAAT 109.732 1,58 BIST MALİ 143.029 -0,33 BIST BANKA 170.514 -0,45 BIST SİGORTA 399.899 -0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.634 2,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.482 -0,23 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.561 -0,21 BIST TEKNOLOJİ 136.847 0,97 BIST BİLİŞİM 46.014 0,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.169 6,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)